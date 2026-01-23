Violenza sessuale nel testo riscritto scompare la parola dissenso ma spunta il reato di freezing | cosa significa

Nel dibattito sulla tutela contro la violenza sessuale, si osserva un nuovo termine:

Mentre le opposizioni denunciano "il clamoroso passo indietro", la senatrice leghista Giulia Bongiorno rivendica le capacità di tutela della sua proposta in tema di violenza sessuale. Nelle scorse ore la Commissione Giustizia del Senato ha infatti riscritto la proposta di legge sullo stupro.🔗 Leggi su Today.it

Violenza sessuale, Bongiorno cambia il testo: "Da consenso a dissenso"La senatrice Giulia Bongiorno della Lega ha presentato al Senato una proposta di modifica del reato di violenza sessuale, introducendo il concetto di

Violenza sessuale e consenso. Al Tg La7 il costituzionalista Gassani spiega perché slitta la legge

Ddl violenza sessuale, Governo cambia testo: da consenso a dissenso/ Ira Pd-M5s, Bongiorno tutela vittimeDdl Violenza Sessuale, modifica Governo con Bongiorno (Lega): via il consenso libero e dentro la formula sul dissenso. Cosa cambia: ira a sinistra ... ilsussidiario.net

Volontà contraria, non più consenso attuale. Sulla violenza sessuale Bongiorno rompe il patto Meloni-SchleinUn'offesa alle donne, un'offesa alle vittime e un'offesa anche alla presidente del Consiglio, hanno commentato in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera e al Senato sull ... huffingtonpost.it

Giulia Bongiorno difende il nuovo testo del ddl contro la violenza sessuale. Scontro per la sparizione della parola “consenso” sostituita dalla parola “dissenso”. - facebook.com facebook

