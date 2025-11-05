Torna Fieracavalli | navette gratuite modifiche alla viabilità e parcheggi
Torna a Verona Fieracavalli, in programma da giovedì 6 a domenica 9 novembre, e con essa anche il consueto piano straordinario per la gestione della viabilità e del trasporto pubblico, messo in campo dal Comune e dalla polizia locale di Verona per garantire sicurezza e fluidità al traffico. 🔗 Leggi su Veronasera.it
