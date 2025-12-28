"Ho letto l’intervista all’assessore Manetti riguardo ai progetti per Prato, eventuale capitale della cultura nel 2033 - scrive Daniela Forconi, presidente dell’associazione Prospettive - Questo mi ha suscitato una riflessione sia sul significato di “cultura”, termine che oggi si usa a profusione e di cui si abusa, e in cosa consiste la certificazione di capitali della cultura, elargita, in realtà, non si sa da chi, da quale commissione, su quali basi e segnalazioni, e cosa significhi e intendano questi signori per “cultura”. Rifletto se Prato merita davvero questa certificazione di capitale della cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ma è una città abbandonata e nel degrado"

Leggi anche: "Palermo una città nel degrado: la chiusura dei locali non è una soluzione efficace al problema"

Leggi anche: Via Cortonese, recuperata una zona abbandonata all’incuria e al degrado. Donato: “Ripristinato il decoro dell’area”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

VADO ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ FANTASMA PIÙ GRANDE DEL MONDO: 100B$!

Scuola Lecrenier Una scuola abbandonata in Belgio, nel centro di una piccola città. Nessuno tornerà più a lezione in questa scuola, nessuno studente. Questa scuola abbandonata e in rovina è chiusa per sempre. Abbiamo esplorato questo edificio abbandon - facebook.com facebook