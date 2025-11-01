Fipili | tir in fiamme all’alba tra Ponsacco e Pontedera
Due Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute all'alba di oggi, 1 novembre 2025, sulla FI-PI-LI al km 53, nel tratto tra Ponsacco e Pontedera direzione Firenze, per l'incendio di un tir. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
? Ore 8.27, 7 km di coda verso Roma, rallentamenti verso Bologna. Ore 7.41. In #A1, in direzione Roma, per un veicolo in fiamme (adesso estinte) al km 286+400, 5 km di coda tra il bivio A1-Var Baccheraia e Firenze Scandicci. Rallentamenti per curiosi tra - facebook.com Vai su Facebook
Autotreno in fiamme sulla Perugia-Ancona, mezzo distrutto e traffico in tilt / VIDEO - X Vai su X
Tir in fiamme in autostrada, code chilometriche in A1 - Code chilometriche in autostrada A1 a causa di un tir in fiamme. Lo riporta romatoday.it