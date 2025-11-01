Fipili | tir in fiamme all’alba tra Ponsacco e Pontedera

Firenzepost.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute all'alba di oggi, 1 novembre 2025, sulla FI-PI-LI al km 53, nel tratto tra Ponsacco e Pontedera direzione Firenze, per l'incendio di un tir. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fipili tir in fiamme all8217alba tra ponsacco e pontedera

© Firenzepost.it - Fipili: tir in fiamme all’alba tra Ponsacco e Pontedera

Argomenti simili trattati di recente

Tir in fiamme in autostrada, code chilometriche in A1 - Code chilometriche in autostrada A1 a causa di un tir in fiamme. Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fipili Tir Fiamme All8217alba