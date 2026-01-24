L'Abc Solettificio Manetti affronta una fase difficile nel campionato di Serie C, seconda giornata di ritorno. Dopo un avvio promettente, la squadra si trova a dover superare alcune sfide per mantenere la posizione in classifica. Questa partita rappresenta un'importante occasione per riprendere il ritmo e consolidare il proprio percorso stagionale.

Tutto pronto per un’altra giornata del campionato di Serie C, la seconda di ritorno. Partiamo dall’ Abc Solettificio Manetti, una delle grandi favorite alla vigilia della stagione per la promozione, alle prese con il momento più complicato della sua annata. Dopo l’ennesima sconfitta in trasferta a Livorno contro il Don Bosco, infatti, coach Paludi ha rassegnato le proprie dimissioni e la società le ha accettate affidando per il momento la squadra agli assistenti Calvani e Chiarugi. In attesa di valutare bene il da farsi, infatti, saranno loro a guidare i gialloblù valdelsani nel delicato confronto casalingo di domani alle 18 al Pala Betti di Castelfiorentino contro Agliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Abc senza Paludi va a caccia di punti

Leggi anche: La Nuova Sondrio va a caccia di punti in Veneto

Leggi anche: Derby e tre punti: la Salernitana di Raffaele va a caccia del pokerissimo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L’Abc senza Paludi va a caccia di punti; Riccardo Paludi si dimette dall'Abc Castelfiorentino.

LAC Brescia - Lega Abolizione Caccia - facebook.com facebook