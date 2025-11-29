La Nuova Sondrio va a caccia di punti in Veneto

La Nuova Sondrio affronta, domani alle 14,30, la trasferta più lunga della sua stagione: i biancazzurri valtellinesi, infatti, nel loro match valido per la quattordicesima giornata d’andata del girone B del campionato di serie D andranno a far visita al Caldiero Terme.I ragazzi guidati da mister. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

