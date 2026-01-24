La Vertigine bianca di “Snowsound” è un progetto che unisce elettronica e filmati analogici, nato dalla collaborazione tra MMT Creative Lab e Filmmaker. Parte del programma Cultural Olympiad in occasione di Milano-Cortina, questa iniziativa esplora nuove frontiere dell’audio e dell’immagine, offrendo un’esperienza sensoriale originale e ricercata. Un confronto tra tecnologie e creatività, volto a valorizzare il patrimonio culturale attraverso un approccio innovativo e sobrio.

Partenza alla grande per " Snowsound ", progetto audiovisivo e di ricerca musicale tra MMT Creative Lab e Filmmaker nell’ambito di Cultural Olympiad in occasione di Milano-Cortina. Primo appuntamento oggi dalle 16 al Teatro Arsenale di Milano con " Vertigine Bianca ", documentario ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina d’Ampezzo 1956, diretto da Giorgio Ferroni e prodotto con materiali degli archivi CIO, FICTS e Istituto Luce: un racconto spettacolare e pionieristico delle prime Olimpiadi invernali nel nostro Paese. Il film restituisce il fascino "rustico" e potente di Cortina amplificato dalla colonna sonora di Angelo Francesco Lavagnino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Vertigine bianca di “Snowsound“. Tra elettronica e filmati analogici

Argomenti discussi: La Vertigine bianca di Snowsound. Tra elettronica e filmati analogici; Snowsound: proiezione gratuita del docufilm Vertigine Bianca e dj-set di Painè Cuadrelli e Guglielmo Prati; Snowsound, il programma del progetto audiovisivo ispirato alle olimpiadi invernali; SNOWSOUND con Painé Cuadrelli, Guglielmo Prati e Forest Drive West: la memoria olimpica tra suono e immagini.

