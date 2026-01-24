La sfida cinese e una Russia gestibile | gli Usa riscrivono la loro strategia di difesa

La nuova National Defense Strategy degli Stati Uniti rappresenta un cambiamento strategico importante, con particolare attenzione alla gestione delle sfide provenienti dalla Cina e dalla Russia. Questa revisione riflette un approccio più equilibrato e realistico, orientato a garantire la sicurezza nazionale senza enfasi eccessive. Un aggiornamento che mira a rispondere alle evoluzioni geopolitiche, mantenendo un profilo sobrio e centrato sulle priorità fondamentali della difesa americana.

La nuova National Defense Strategy degli Stati Uniti segna una svolta silenziosa ma profonda nel modo in cui Washington legge il mondo. Pur confermando la competizione tra grandi potenze come asse portante della sicurezza globale, il documento del Pentagono abbandona i toni più conflittuali del passato e introduce una narrazione più pragmatica nei confronti della Cina, mentre ridimensiona il peso strategico della Russia, ora descritta come una minaccia “gestibile”. È un cambio di linguaggio che riflette un ripensamento più ampio delle priorità americane, in un contesto segnato da risorse limitate, stanchezza strategica e crescente pressione affinché alleati e partner assumano un ruolo più attivo nella propria difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La nuova dottrina di difesa Usa: "Priorità alla nazione. Cina pericolosa, Russia gestibile, Europa sempre più debole"La nuova dottrina di difesa degli Stati Uniti si concentra sulla priorità alla sicurezza nazionale, evidenziando la Cina come minaccia principale nell'Indo-Pacifico e considerandone la deterrenza attraverso la forza.

