La nuova dottrina di difesa Usa | Priorità alla nazione Cina pericolosa Russia gestibile Europa sempre più debole

La nuova dottrina di difesa degli Stati Uniti si concentra sulla priorità alla sicurezza nazionale, evidenziando la Cina come minaccia principale nell’Indo-Pacifico e considerandone la deterrenza attraverso la forza. La strategia punta a rafforzare la collaborazione con alleati e partner, migliorare la condivisione degli oneri e potenziare la base industriale della difesa. Russia viene percepita come meno imprevedibile, mentre l’Europa appare sempre più fragile nel contesto globale.

Argomenti discussi: Usa, la nuova dottrina di difesa: Priorità è la nazione. Russia gestibile, Europa sempre meno potente; Usa, il Pentagono diffonde la nuova dottrina di difesa: la priorità è la difesa della nazione; La nuova legge sulla cittadinanza iure sanguinis - stato - dottrina -; Africa Oggi podcast / Dottrina Donroe e America Latina: ritorno alle sfere d'influenza.

Non è semplice spiegare cosa sta succedendo con la Groenlandia e dove potrebbe portare la nuova dottrina trumpiana. L’unica certezza è che il mondo sta cambiando per sempre, le vecchie alleanze non reggono più e nulla è ormai scontato. A cura del nost - facebook.com facebook