La Protezione civile della Campania ha prorogato l' allerta meteo gialla

Avellinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Termina alle 14 di oggi l'allerta meteo diramata ieri dal Centro Funzionale della Protezione Civile: sulla gran parte del territorio regionale non si prevedono, infatti, criticità connesse al maltempo.Permane un "rischio residuo", ossia la possibilità che si verifichino ancora smottamenti, caduta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

la protezione civile della campania ha prorogato l allerta meteo gialla

© Avellinotoday.it - La Protezione civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla

Scopri altri approfondimenti

protezione civile campania haAllerta meteo arancione in Campania: peggioramento in arrivo dalla mezzanotte - La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato e innalzato il livello dell’allerta meteo, portandolo ad Arancione su vaste aree del territorio campano, in particolare lungo la fascia costier ... Come scrive irpinianews.it

protezione civile campania haPeggioramento delle condizioni meteo in Campania. Scatta l’allerta Arancione della Protezione Civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato e innalzato il livello dell’allerta meteo portandolo ad Arancione su buona parte del territorio campano e, in particolare, sui settori della ... Riporta ondanews.it

protezione civile campania haMeteo in peggioramento, diramata l'allerta arancione su tutta la Campania - La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta meteo arancione per la maggior parte del territorio regionale, con particolare attenzione alla ... Lo riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Protezione Civile Campania Ha