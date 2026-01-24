La ’pittura emozionale’ nei laboratori d’arte di Stefania Martinico

Da lanazione.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pittura emozionale, secondo Stefania Martinico, si concentra sull’espressione autentica dei sentimenti piuttosto che sulla perfezione tecnica. La pittrice siciliana, residente da anni alla Spezia, organizza ogni lunedì sera un laboratorio gratuito di arte, offrendo uno spazio di confronto e di scoperta personale attraverso il gesto creativo. Un’occasione per immergersi nel mondo dell’arte e condividere emozioni in un ambiente accogliente e tranquillo.

"La pittura emozionale non cerca la perfezione estetica, ma la verità del sentire", spiega Stefania Martinico, siciliana che da diversi anni vive alla Spezia, che propone un appuntamento gratuito dedicato all’arte, ogni lunedì sera. Un vero successo i suoi laboratori online di pittura emozionale. In un’epoca dominata dalla frenesia, esiste uno spazio virtuale dove il tempo sembra fermarsi per lasciare spazio ai colori e all’ascolto interiore. È il progetto di pittura emozionale condotto da Stefania Martinico, un’iniziativa che riunisce decine di persone da ogni angolo d’Italia: da Marsala a Livorno, dalla Spezia a Brescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la 8217pittura emozionale8217 nei laboratori d8217arte di stefania martinico

© Lanazione.it - La ’pittura emozionale’ nei laboratori d’arte di Stefania Martinico

Leggi anche: Laboratori nei musei, tra arte e musica

Leggi anche: Arte, fede e creatività: nei musei diocesani di Lanciano e Ortona nuovi laboratori per famiglie, parrocchie e scuole

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La ’pittura emozionale’ nei laboratori d’arte di Stefania Martinico; L’arte come cura dell’anima: i laboratori di Pittura Emozionale di Stefania Martinico; L'arte come cura dell'anima: i laboratori di Pittura Emozionale di Stefania Martinico; Quando il corpo diventa linguaggio.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.