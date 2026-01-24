La ’pittura emozionale’ nei laboratori d’arte di Stefania Martinico

La pittura emozionale, secondo Stefania Martinico, si concentra sull’espressione autentica dei sentimenti piuttosto che sulla perfezione tecnica. La pittrice siciliana, residente da anni alla Spezia, organizza ogni lunedì sera un laboratorio gratuito di arte, offrendo uno spazio di confronto e di scoperta personale attraverso il gesto creativo. Un’occasione per immergersi nel mondo dell’arte e condividere emozioni in un ambiente accogliente e tranquillo.

"La pittura emozionale non cerca la perfezione estetica, ma la verità del sentire", spiega Stefania Martinico, siciliana che da diversi anni vive alla Spezia, che propone un appuntamento gratuito dedicato all’arte, ogni lunedì sera. Un vero successo i suoi laboratori online di pittura emozionale. In un’epoca dominata dalla frenesia, esiste uno spazio virtuale dove il tempo sembra fermarsi per lasciare spazio ai colori e all’ascolto interiore. È il progetto di pittura emozionale condotto da Stefania Martinico, un’iniziativa che riunisce decine di persone da ogni angolo d’Italia: da Marsala a Livorno, dalla Spezia a Brescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’pittura emozionale’ nei laboratori d’arte di Stefania Martinico Leggi anche: Laboratori nei musei, tra arte e musica Leggi anche: Arte, fede e creatività: nei musei diocesani di Lanciano e Ortona nuovi laboratori per famiglie, parrocchie e scuole Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: La ’pittura emozionale’ nei laboratori d’arte di Stefania Martinico; L’arte come cura dell’anima: i laboratori di Pittura Emozionale di Stefania Martinico; L'arte come cura dell'anima: i laboratori di Pittura Emozionale di Stefania Martinico; Quando il corpo diventa linguaggio. È stato un pomeriggio magico, dove i colori hanno parlato e le storie hanno preso vita tra le mani dei bambini. Lettura e pittura si sono intrecciate in modo naturale, creando uno spazio di meraviglia, ascolto e libertà. Ogni bambino ha lasciato un pezze - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.