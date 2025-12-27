Laboratori nei musei tra arte e musica

MONTESPERTOLI Due mini campus nei musei del territorio pensati per offrire ai più piccoli un'esperienza educativa e creativa durante le vacanze natalizie. Scadono oggi le iscrizioni per partecipare a "MATtine al Museo", iniziativa del Comune di Montespertoli. Due mattinate, due musei, due laboratori diversi, per avvicinare bambini e bambine alla cultura attraverso il gioco, l'ascolto e la manualità. Gli appuntamenti si svolgeranno lunedì 29 dicembre al Museo Amedeo Bassi e lunedì 5 gennaio al MuTer – Museo del Territorio, entrambi con orario 10–13. Saranno incontri della durata di tre ore ciascuno, ai quali i bambini possono partecipare in autonomia.

