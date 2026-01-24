Stasera al Comunale Nouveau prende il via la stagione lirica 2026 con

Si apre questa sera al Comunale Nouveau (ore 18, poi repliche fino al 1 febbraio) la stagione lirica 2026. L’opera prescelta è ’ Idomeneo re di Creta ’, primo titolo della maturità mozartiana, straordinariamente impegnativo per chi lo allestisce e per chi lo ascolta, ancor oggi di rara esecuzione (a Bologna si è visto per la prima e unica volta soltanto nel 2010). Ne saranno interpreti Antonio Poli (Idomeneo), Mariangela Sicilia (Ilia), Francesca Di Sauro (Idamante), Salome Jicia (Elettra), guidati dalla bacchetta di Roberto Abbado e dalla regia di Mariano Bauduin. Particolarmente atteso il debutto del soprano Mariangela Sicilia nell’ennesimo ruolo mozartiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La mia Ilia, come la fine di un lungo viaggio"

