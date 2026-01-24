La Giornata dell’Educazione 2026 dedicata ai giovani ma in 272 milioni restano fuori | il potere le speranze e l’obiettivo lontano

La Giornata Internazionale dell’Educazione del 24 gennaio 2026 si concentra sul ruolo dei giovani nel plasmare il futuro dell’apprendimento. Nonostante gli sforzi globali, circa 272 milioni di giovani ancora oggi restano esclusi dall’accesso all’istruzione. Questo evento mette in luce l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nel processo educativo, evidenziando speranze e sfide per un sistema più inclusivo e equo.

“Il potere dei giovani nel co-creare l’educazione” è il tema della Giornata internazionale dell’educazione che si celebra oggi, 24 gennaio. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 7325 (adottata il 3 dicembre 2018), che proclama il 24 gennaio “International Day of Education” e invita Stati e organizzazioni a celebrarla per rafforzare l’impegno verso l’istruzione. Il tema della Giornata Internazionale dell'Educazione 2026 sottolinea come i giovani siano una forza trainante per l'innovazione, sebbene spesso penalizzati da povertà e accesso limitato ad un'istruzione di qualità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

