Marche la giornata della regione dedicata ai giovani

La Giornata delle Marche 2025 si è tenuta a Senigallia, dedicata ai giovani e alle loro potenzialità. Con il tema “Generazione Marche: i giovani protagonisti”, l’evento ha sottolineato l’importanza di creare opportunità per le nuove generazioni, promuovendo il loro ruolo centrale nel futuro della regione e valorizzando sogni e aspirazioni.

È lo sguardo rivolto ai giovani, alle loro potenzialità, ai loro sogni, alle opportunità che le istituzioni devono costruire e offrire loro, alla possibilità di restare, a caratterizzare l’edizione 2025 della Giornata delle Marche, “Generazione Marche: i giovani protagonisti”, che si è celebrata questa mattina a Senigallia (Ancona). Al teatro La Fenice, gremito di trecento studenti insieme a istituzioni, autorità civili, militari e religiose e cittadini interessati, il programma si è svolto approfondendo la questione giovanile quale obiettivo primario della Regione impegnata a riconoscerne il valore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, la giornata della regione dedicata ai giovani

Giornata delle Marche 2025 dedicata ai giovani: a Senigallia protagonisti i talenti della regione - Momento centrale della serata, la consegna del Picchio d'Oro 2025 a Sofia Raffaeli, campionessa del mondo e olimpica.

Giornata delle Marche, D'Orsogna e Raffaeli protagonisti dell'edizione 2025 dedicata ai giovani - Alla Fenice di Senigallia istituzioni, studenti e rappresentanti del territorio hanno condiviso riflessioni su identità, formazione e prospettive per le nuove generazioni

