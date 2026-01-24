La diciottesima farmacia sarà nell’Oltrestazione

La diciottesima farmacia nel quartiere Oltrestazione è prevista come farmacia comunale, secondo il Piano comunale approvato dalla giunta. La zona individuata si estende tra le vie Venegoni, Maurizio Quadrio, Rossini, Gaeta, Boccaccio, D’Annunzio, XX Settembre, San Bernardino, Cremona, Pisacane e Firenze. Se tutto procederà come programmato, questa nuova apertura contribuirà a garantire un servizio sanitario più accessibile per i residenti della zona.

Sarà la diciottesima, avrà sede nel quartiere Oltrestazione e se tutto andrà per il verso giusto sarà una farmacia comunale: l'individuazione della zona che dovrà ospitarla è contenuta nel Piano comunale per le sedi farmaceutiche, approvato martedì dalla giunta comunale su proposta dell'assessore al Commercio Lorena Fedeli, e la zona in cui sarà aperta la farmacia è delimitata, a partire da nord, dalle vie Venegoni, Maurizio Quadrio, Rossini, Gaeta, Boccaccio, D'Annunzio, XX Settembre, San Bernardino, Cremona, Pisacane, XX Settembre, Rossini e Firenze. "Il piano delle farmacie evidenzia un trend di crescita positivo per la nostra città, passata, nell'arco di cinque anni dai 60mila 125 residenti di fine 2020 ai 61mila 195 dell'aprile 2025, un incremento di quasi 1.

