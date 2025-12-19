Enrica Bonaccorti | Vivo nell' attesa poi quel che sarà sarà

Enrica Bonaccorti si prepara a vivere un Natale speciale, circondata dall’amore dei suoi cari. Con il suo tipico sorriso, invita tutti a riscoprire il valore dei piccoli gesti, come una telefonata a chi ci ha dato tanto. Un messaggio di dolcezza e riflessione che ci ricorda quanto sia importante prendersi il tempo per riconnettersi con le persone che amiamo.

Come sta Enrica Bonaccorti: "Il mio tumore è inoperabile" - È stato il mese in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas, una notizia che ha stravolto la sua vita e interrotto ... corrieredellosport.it

“Evito di guardarmi allo specchio, così spelacchiata mi faccio paura, dopo la chemio ho perso 4 chili”: Enrica Bonaccorti si racconta - A luglio 2025 Enrica Bonaccorti ha scoperto di avere un tumore al pancreas, una diagnosi che ha stravolto la sua quotidianità e che le imposto un cambiamento immediato nello stile di vita. ilfattoquotidiano.it

«Lei mi ha sempre voluto bene ma ho sentito un cambiamento. L’amore è attenzione e lei ne ha tantissime per me. La mamma è diventata lei, che mi dice di mangiare e dormire». Verdiana, figlia di Enrica Bonaccorti, ha raccontato con sincerità il periodo diffici - facebook.com facebook

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «La chemioterapia non ha funzionato un granché, non ho tantissime speranze» x.com

