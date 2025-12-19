Enrica Bonaccorti | Vivo nell' attesa poi quel che sarà sarà

Enrica Bonaccorti si prepara a vivere un Natale speciale, circondata dall’amore dei suoi cari. Con il suo tipico sorriso, invita tutti a riscoprire il valore dei piccoli gesti, come una telefonata a chi ci ha dato tanto. Un messaggio di dolcezza e riflessione che ci ricorda quanto sia importante prendersi il tempo per riconnettersi con le persone che amiamo.

Mentre si prepara a vivere un Natale «bellissimo» con i suoi grandi amori, Enrica Bonaccorti dà un consiglio a tutti i figli: «Alzate il telefono, chiamate vostra madre e chiedetele scusa». Tra aborti, premonizioni e cose non dette, intervista intima con la più poliedrica delle conduttrici Tv. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

enrica bonaccorti vivo nellEnrica Bonaccorti è in un limbo, il tumore le era stato nascosto: “La risposta tra un mese” - Verdiana, unica figlia di Enrica Bonaccorti, ha raccontato la fase complessa che stanno vivendo: sole e senza famiglia ma con tanti affetti veri ... dilei.it

Come sta Enrica Bonaccorti: "Il mio tumore è inoperabile" - È stato il mese in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas, una notizia che ha stravolto la sua vita e interrotto ... corrieredellosport.it

“Evito di guardarmi allo specchio, così spelacchiata mi faccio paura, dopo la chemio ho perso 4 chili”: Enrica Bonaccorti si racconta - A luglio 2025 Enrica Bonaccorti ha scoperto di avere un tumore al pancreas, una diagnosi che ha stravolto la sua quotidianità e che le imposto un cambiamento immediato nello stile di vita. ilfattoquotidiano.it

