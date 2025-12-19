Enrica Bonaccorti | Vivo nell' attesa poi quel che sarà sarà
Enrica Bonaccorti si prepara a vivere un Natale speciale, circondata dall’amore dei suoi cari. Con il suo tipico sorriso, invita tutti a riscoprire il valore dei piccoli gesti, come una telefonata a chi ci ha dato tanto. Un messaggio di dolcezza e riflessione che ci ricorda quanto sia importante prendersi il tempo per riconnettersi con le persone che amiamo.
Mentre si prepara a vivere un Natale «bellissimo» con i suoi grandi amori, Enrica Bonaccorti dà un consiglio a tutti i figli: «Alzate il telefono, chiamate vostra madre e chiedetele scusa». Tra aborti, premonizioni e cose non dette, intervista intima con la più poliedrica delle conduttrici Tv. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
