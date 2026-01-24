Kean fuori rosa | bufera Fiorentina cosa sta succedendo

A Firenze è scoppiato il caso Kean, coinvolgendo la Fiorentina e il tecnico Vanoli. L’attaccante non farà parte della squadra che oggi al Franchi affronta il Cagliari, in una decisione che ha generato discussioni tra tifosi e analisti. La situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle motivazioni e le conseguenze di questa scelta.

Decisione pesante del tecnico viola Vanoli: le ultime A Firenze è scoppiato il caso Kean. Stando alle ultime indiscrezioni l'attaccante non farà parte del gruppo che oggi al 'Franchi' affronterà il Cagliari nel match valevole per la 22esima giornata di Serie A. Sarà il primo post scomparsa del presidente Rocco Commisso. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Come riporta 'Space viola', Kean si sarebbe presentato al Viola Park con un'ora di ritardo rispetto alla convocazione delle 12.15. Il classe 2000 ex Juve avrebbe così saltato pure il pranzo di squadra obbligatorio, che era fissato un quarto d'ora dopo.

