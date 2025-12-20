Kean accende il Barcellona. I blaugrana pronti all’assalto per l’attaccante cresciuto in bianconero. Le ultime in chiave mercato. Il calciomercato internazionale si infiamma attorno alla figura di Moise Kean, l’attaccante classe 2000 che sta vivendo una stagione di luci e ombre con la maglia della Fiorentina. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Orazio Accomando, la situazione del centravanti italiano è da monitorare con estrema attenzione già in vista della finestra di riparazione di gennaio. Tra i club che avrebbero mostrato un interesse concreto per il giocatore figura nientemeno che il Barcellona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kean saluta la Fiorentina? L’ex Juve può lasciare addirittura la Serie A: c’è una big europea sull’attaccante italiano. Cosa sta succedendo

Kean salva Pioli, la Fiorentina riprende il Bologna: Bernardeschi rovina tutto e Dodo... - Con due calci di rigore, uno segnato da Gudmundsson al 73' e uno da Kean al 94', la Fiorentina rimonta due reti al Bologna ed evita la terza sconfitta consecutiva: il pareggio rimanda ... tuttosport.com

Fiorentina: chi recupera e chi no. Da Kean a Dodò, i ballottaggi di Pioli per la sfida con il Milan - Fiorentina riporterà la concentrazione della squadra viola sul campionato dopo queste 2 settimane di sosta. calciomercato.com

Fiorentina sotto esame, Kean prenota il primo gol - Anche se lo scorso anno in cinque partite dopo i playoff di Conference League e tre giornate di campionato (che allora introdussero la sosta per dare spazio alle Nazionali, mentre ... corrieredellosport.it

Giusto due dati: - La Fiorentina è il terzo peggior attacco di Serie A (12 goal fatti), ma allo stesso tempo si distingue per essere l’ottavo attacco in Serie A per produzione offensiva (per occasioni create). - Kean è il secondo giocatore in tutta la massima serie per - facebook.com facebook