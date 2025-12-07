Allegri in vista del match contro il Torino non ha dubbi sugli attaccanti | Un vero attaccante l’ho avuto alla Juventus Poi il commento sull’ex Rabiot

Allegri in conferenza stampa è tornato a parlare di Juventus collegandosi al capitolo attaccanti in casa Milan. Ecco cos’ha detto. L’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Torino. PAROLE – «Inter e Napoli sono le squadre più attrezzate per vincere il campionato. Al momento la classifica è un pò un’anomalia. Ad un certo punto la classifica si allungherà e noi dobbiamo essere bravi a rimanere attaccati nelle prime 4». «Santiago Gimenez speriamo di riaverlo presto perchè è importante dal punto di vista tecnico e numerico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri in vista del match contro il Torino non ha dubbi sugli attaccanti: «Un vero attaccante l’ho avuto alla Juventus». Poi il commento sull’ex Rabiot

