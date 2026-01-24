La Juventus Women tornerà in campo lunedì 26 gennaio 2026, affrontando il Parma Women nell’undicesima giornata di Serie A Femminile. La partita si terrà a Biella, offrendo un’occasione per seguire da vicino le prestazioni delle squadre in un incontro importante per la classifica.

Torna in campo la Juventus Women. L’appuntamento è fissato per lunedì 26 gennaio 2026, quando le bianconere affronteranno il Parma Women nell’undicesima giornata di Serie A Femminile. La gara si giocherà allo stadio Pozzo-La Marmora con calcio d’inizio alle 18:00. Per la Juventus Women sarà un banco di prova importante per dare continuità al percorso stagionale e consolidare la propria posizione in classifica. Dal punto di vista televisivo, il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, visibile sia su Smart TV sia in streaming tramite app. L'articolo proviene da StileJuventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus Women-Parma, appuntamento lunedì 26 gennaio a Biella

Leggi anche: Juventus Women Genoa 0-0 LIVE: si comincia a Biella

Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: si comincia a BiellaLa nona giornata di Serie A Women mette di fronte Juventus Women e Napoli in una sfida combattuta a Biella.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Hellas Verona-Juve e Parma-Milan guidano il turno: incroci chiave tra vetta e rincorse; Parma - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A Women, Inter-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; DAZN, la lista degli eventi e calcio gratis trasmessi fino al 28 Gennaio 2026.

Juventus Women-Parma: dove vederla in tvLa Juventus Women tornerà in campo lunedì 26 gennaio 2026 per affrontare il Parma in un nuovo appuntamento del campionato di Serie A Femminile. La gara, inserita nel ... tuttojuve.com

Serie A Women, Inter-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tvDomenica 18 gennaio 2026 la Juventus Women torna in campo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Alle ore 15.30, all’Arena Civica Gianni Brera di Milano, le bianconere affronteranno l’I ... torinotoday.it

Juventus Women, ufficiale l’arrivo di Larissa Rusek dal Norimberga. Contratto fino al 2028. Capelletti in prestito al Como Women. L'articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook

La Juventus Women sta completando il trasferimento del portiere Larissa Rusek dal Norimberga Austriaca classe 2005, sarà la vice di Danielle De Jong La notizia completa nel primo commento x.com