Juventus Women le prime parole di Rusek | Sensazione incredibile è un club grandissimo I miei obiettivi sono questi
Larissa Rusek, nuova giocatrice della Juventus Women, ha espresso le sue prime impressioni sulla sua esperienza con il club. La calciatrice ha definito la società come un’istituzione di grande livello e ha condiviso i propri obiettivi per questa nuova avventura. Le sue parole riflettono entusiasmo e determinazione nel contribuire al successo della squadra in un contesto di elevato livello professionale.
Juventus Women, arrivano le prime parole di Larissa Rusek da calciatrice bianconera, che ha già fissato i suoi obiettivi per questa esperienza. Larissa Rusek, ufficialmente nuova calciatrice della Juventus Women, ha rilasciato le sue prime parole. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME UNA SFIDA EMOZIONANTE – «È una sensazione incredibile avere firmato per questo grande Club, è un sogno d’infanzia che si realizza. Guardavo la Juventus in tv e, da bambina, questa squadra era solo un sogno per me; ora, che sto iniziando il mio percorso qui, mi sembra pazzesco». DEDIZIONE E COSTRUZIONE – «Amo molto lavorare, credo sia la mia forza più grande, e cerco sempre di migliorare, ma amo anche divertirmi giocando a calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
