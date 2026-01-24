Juventus Women le prime parole di Rusek | Sensazione incredibile è un club grandissimo I miei obiettivi sono questi

Larissa Rusek, nuova giocatrice della Juventus Women, ha espresso le sue prime impressioni sulla sua esperienza con il club. La calciatrice ha definito la società come un’istituzione di grande livello e ha condiviso i propri obiettivi per questa nuova avventura. Le sue parole riflettono entusiasmo e determinazione nel contribuire al successo della squadra in un contesto di elevato livello professionale.

