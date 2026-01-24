Italia terremoto all’alba! La magnitudo | cosa è successo

Alle 06:03 di sabato 24 gennaio 2026, un terremoto di magnitudo 3.0 si è verificato nel territorio di Sclafani Bagni, in Sicilia. L'epicentro è stato individuato a circa 5 chilometri a nord del comune, senza segnalare danni significativi o feriti. L’evento sismico è stato avvertito nella zona circostante, secondo le prime rilevazioni delle autorità.

Si è verificato alle 06:03 di sabato 24 gennaio 2026 un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro circa 5 chilometri a nord di Sclafani Bagni, nel Palermitano, in Sicilia. La scossa, registrata a una profondità stimata di 9 chilometri, rientra negli eventi sismici considerati lievi, ma può essere percepita dalla popolazione nelle aree più vicine all'epicentro senza provocare danni alle strutture. L'orario mattutino e la zona collinare hanno favorito la possibilità che alcuni residenti avvertissero un leggero tremore, seguito dal tipico senso di vibrazione che accompagna scosse di questo tipo.

