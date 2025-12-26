Terremoto all’alba in Italia cosa succede

Il risveglio di questo venerdì 26 dicembre è stato accompagnato da un lieve tremore, uno di quelli che durano pochi istanti ma bastano a interrompere il sonno e accendere l’attenzione. In molti hanno controllato l’orologio, altri hanno aspettato qualche secondo in silenzio e apprensione, cercando di capire se fosse solo suggestione. Nel buio dell’alba, mentre la costa dormiva ancora, la terra ha dato un segnale discreto ma netto, seguito a distanza di meno di un’ora da un secondo movimento, ancora più breve. Un doppio evento che ha riportato al centro dell’attenzione una zona da sempre abituata a convivere con la sismicità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Terremoto in Italia all’alba | torna la paura.

