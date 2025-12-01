Graziani severissimo | Openda e David con il Cagliari? Mai visto una cosa del genere Hanno fatto male qualsiasi cosa

Graziani severissimo: «Mai visto due calciatori giocare male come Openda e David con il Cagliari». La dura critica dell’ex attaccante. Ciccio Graziani è intervenuto al programma La Nuova DS per commentare la difficile situazione della Juventus in vista della trasferta di Napoli, con un focus particolare sulla crisi di rendimento degli attaccanti di riserva, Lois Openda e Jonathan David. Le sue parole sono state di durezza estrema nei confronti dei due calciatori. La critica feroce: assenti e molli negli ultimi venti minuti. Graziani ha spiegato perché, in precedenza, aveva criticato Luciano Spalletti per i cambi tardivi in attacco, ma ora ne comprende appieno la scelta di dosare le sostituzioni, alla luce delle prove fornite dai due subentrati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Graziani severissimo: «Openda e David con il Cagliari? Mai visto una cosa del genere. Hanno fatto male qualsiasi cosa»

