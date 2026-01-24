Inter Pisa da 0-2 a 6-2 | gara pazza a San Siro

L'incontro tra Inter e Pisa a San Siro ha visto una rimonta sorprendente, con i nerazzurri che sono passati da uno svantaggio di 0-2 a un risultato finale di 6-2. La partita ha alternato momenti di incertezza a una netta dominanza dell'Inter, sottolineando la solidità e la capacità di reazione della squadra di Cristian Chivu nel campionato italiano.

Inter Pisa. Una serata che sembrava stregata si è trasformata in una passerella trionfale. L'Inter travolge il Pisa 6-2 a San Siro al termine di una partita dai due volti, prima sorprendente e poi a senso unico, che conferma ancora una volta la forza e la profondità della squadra di Cristian Chivu in campionato. L'avvio è da incubo per i nerazzurri: il Pisa, organizzato e spavaldo, colpisce due volte con Stefano Moreo e ammutolisce uno stadio già irrigidito dal freddo e dall'incredulità. In pochi minuti l'Inter si ritrova sotto 0-2, con la gara che sembra prendere una direzione inattesa. Inter Pisa: la svolta arriva con Dimarco.

