Inter Lazio San Siro da record | oltre 73 mila spettatori per l’ultima gara prima della sosta

Inter News 24 Inter Lazio, i nerazzurri di Chivu vogliono riscattare la prova di Champions League contro il Kairat e lanciare un segnale al campionato. Dopo la vittoria sofferta contro il Kairat Almaty in Champions League, l’Inter di Cristian Chivu torna in campo al Meazza per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Una sfida dal peso specifico importante, ultimo impegno prima della pausa per le Nazionali, che può consolidare la posizione dei nerazzurri nei piani alti della Serie A. Il successo europeo ha regalato tre punti fondamentali ma non ha pienamente convinto sul piano del gioco: per questo motivo, la partita contro i biancocelesti diventa un banco di prova per ritrovare brillantezza, intensità e concretezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

