In occasione della 60ª Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di preservare il processo creativo e di vigilare sull’uso dei chatbot, evitando una deriva antropomorfica. Nel suo messaggio intitolato “Custodire voci e volti umani”, l’appello invita a tutelare i talenti umani e a non lasciarsi ingannare dall’illusione di conversazioni troppo affettuose con le intelligenze artificiali.

Fermiamo la “deriva antropomorfica”, “non seppelliamo i talenti”. È l’appello di Papa Leone XIV nel messaggio in occasione della sessantesima Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali dal titolo “Custodire voci e volti umani”. Un lungo avvertimento contro il pericolo dell’intelligenza artificiale. “Rinunciare al processo creativo e cedere alle macchine le proprie funzioni mentali e la propria immaginazione significa seppellire i talenti che abbiamo ricevuto al fine di crescere come persone in relazione a Dio e agli altri. Significa nascondere il nostro volto, e silenziare la nostra voce”. Intelligenza artificiale, il papa: non è oracolo di ogni consiglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Intelligenza artificiale, papa Leone: “Mai rinunciare al processo creativo. Attenti a chatbot troppo affettuosi”

Intelligenza artificiale, Papa: “Non è un’amica o un oracolo, attenzione a chatbot troppo affettuosi”Papa Leone XIV, nella LX Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, invita a riflettere sull’uso dell’intelligenza artificiale, avvertendo sui rischi di attribuire troppo spazio a chatbot troppo affettuosi.

