Intelligenza artificiale Papa | Non è un’amica o un oracolo attenzione a chatbot troppo affettuosi

Papa Leone XIV, nella LX Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, invita a riflettere sull’uso dell’intelligenza artificiale, avvertendo sui rischi di attribuire troppo spazio a chatbot troppo affettuosi. Ricorda l’importanza di mantenere un equilibrio tra innovazione e tutela dei talenti umani, evitando derive antropomorfiche che possono distogliere dall’essenziale ruolo dell’uomo nelle comunicazioni. Un richiamo alla prudenza nell’interagire con le tecnologie emergenti.

(Adnkronos) – Fermiamo la “deriva antropomorfica”, “non seppelliamo i talenti”. E’ l’appello di Papa Leone XIV nel messaggio in occasione della LX Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali dal titolo ‘Custodire voci e volti umani’. “?Rinunciare al processo creativo e cedere alle macchine le proprie funzioni mentali e la propria immaginazione – sottolinea – significa seppellire i talenti che abbiamo ricevuto al fine di crescere come persone in relazione a Dio e agli altri. Significa nascondere il nostro volto, e silenziare la nostra voce”. A questo si è aggiunto poi un affidamento ingenuamente acritico all’intelligenza artificiale come “amica” onnisciente, dispensatrice di ogni informazione, archivio di ogni memoria, “oracolo” di ogni consiglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Papa Leone XIV: “L’intelligenza artificiale non è un’amica o un oracolo. A rischio pensiero critico delle persone”In occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di mantenere un pensiero critico nell’era digitale.

Papa Leone XIV: “Non fermare l’intelligenza artificiale ma governarla: l’IA sia alleata non oracolo”Papa Leone XIV sottolinea l’importanza di sviluppare e governare l’intelligenza artificiale con responsabilità, evitando di vederla come un oracolo infallibile.

