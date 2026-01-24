Industria del tabacco la prossima settimana seconda tranche di rincari

La prossima settimana si prevede un secondo aumento dei prezzi delle sigarette, dopo il rincaro di 30 centesimi già applicato a marchi come Philip Morris e Marlboro. Anche Camel subirà un incremento simile, portando il prezzo a circa 6,30 euro a pacchetto. Questi aumenti continuano a influenzare il mercato del tabacco, con conseguenze sui consumatori e sulla distribuzione.

Chiara D’Andrea alla guida del Convention Bureau di Napoli. Giovanna Lucherini lascia dopo 10 anni La prossima settimana è attesa la seconda tranche di rincari per le sigarette. Dopo l’aumento di 30 centesimi già scattato per Philip Morris ed altre marche (le Marlboro sono ora a 6,80 a pacchetto) tocca alla Camel che, con analogo aumento, arriverebbero a 6,30 euro a pacchetto. Il tutto per un incasso annuo per le casse dello Stato che, con i nuovi rincari, sfiora i 16 miliardi annui. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Musei, sette artisti donano le loro opere al Pio Monte Misericordia:.🔗 Leggi su Ildenaro.it

