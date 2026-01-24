Incidente a Niardo auto si schianta a bordo strada | muore un 27enne

Nella serata di venerdì 23 gennaio, un incidente stradale si è verificato a Niardo, in provincia di Brescia, con esito mortale. Un’auto si è schiantata a bordo strada, provocando la tragica morte di un uomo di 27 anni. L’accaduto ha suscitato attenzione nella comunità locale e resta sotto indagine da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Niardo (Brescia), 23 gennaio 2026 – Gravissimo incidente stradale dalle conseguenze mortali nella serata di venerdì 23 gennaio in territorio di Niardo, in Valcamonica. Un ventisettenne originario di Cedegolo ha perso la vita. Lo schianto si è registrato intorno alle 20.30 in paese, lungo via Brandebusio. Il giovane, a quanto ricostruito, era a bordo di un'auto che per motivi in corso di accertamento ha ha finito la propria corsa contro un manufatto in cemento a bordo strada. Per l'impatto la macchina, completamente polverizzata nella parte anteriore, ha perso carburante e si è innescato un principio di incendio, che però non ha coinvolto l'abitacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incidente a Niardo, auto si schianta a bordo strada: muore il conducente di 27 anniNella serata di venerdì 23 gennaio, a Niardo, in Valcamonica, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un'auto schiantatasi a bordo strada.

Incidente a Niardo, auto si schianta a bordo strada: muore il conducente di 27 anniA bordo altre tre persone ferite in modo non grave. Lo schianto si è registrato intorno alle 20.30 in paese, lungo via Brandebusio, la vittima era di Cedegolo ... msn.com

Tragico incidente a Niardo, 27enne perde la vita a due passi da casaLa vittima viaggiava come passeggero sulla vettura che, attorno alle 20, è andata a sbattere contro lo spigolo di una casa in via Brendibusio. Feriti i tre amici che erano con lui ... giornaledibrescia.it

