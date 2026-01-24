In Comune audizione sul Centro Raccolta multimateriale a Japigia Ipotesi trasferimento del progetto

Oggi si svolge un’audizione presso il Comune riguardo al futuro del centro di raccolta multimateriale di via Papalia a Japigia. L’attenzione si concentra sull’ipotesi di un possibile trasferimento del progetto, una questione che coinvolge aspetti ambientali e di gestione dei rifiuti nel quartiere. La discussione offre l’opportunità di approfondire le modalità e le implicazioni di eventuali modifiche al servizio di raccolta differenziata nella zona.

Il tema del centro di raccolta differenziata multimateriale di via Papalia a Japigia approda nuovamente a Palazzo della Città. Ieri si è svolta, in Commissione consiliare Trasparenza l'audizione dell'assessora comunale all'Ambiente, Elda Perlino. La riunione, presieduta dal consigliere Antonio.🔗 Leggi su Baritoday.it

Un nuovo centro di raccolta rifiuti a Japigia. Il Comune e l'Amiu: "Servirà la zona sud di Bari"

Il nuovo Centro di raccolta differenziata a Japigia, il Comitato intraprende strada del ricorsoIl Comitato Bari Sostenibile ha annunciato l'intenzione di presentare un ricorso contro il progetto del nuovo Centro di raccolta differenziata a Japigia, situato in via Papalia.

