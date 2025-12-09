Corsa nel deserto l’impresa di Milanesi 42 chilometri e Orini 150 | Obiettivo centrato

Due atleti cremaschi, Carlo Milanesi e Rosolo Orini, hanno portato a termine con successo le rispettive ultramaratone nel deserto di Capo Verde, coprendo 42 e 150 chilometri. Un’impresa che testimonia determinazione e passione per la corsa estrema, raggiungendo gli obiettivi prefissati in un ambiente difficile e sfidante.

Crema (Cremona), 9 dicembre 2025 – Impresa dei cremaschi Carlo Milanesi, 60 anni, e Rosolo Orini, 70 anni, che hanno vinto il deserto e concluso l’ultramarathon di Capo Verde, terminando le loro corse, rispettivamente di 42 e 150 chilometri. Dopo qualche anno causa lavori, infiniti i tempi africani, la partenza e l’arrivo sono tornati nella piazza principale di Sal Rei, sull’isola di Boa Vista che solo oggi sembra essersi svegliata dal torpore post pandemia. “Sull’isola – racconta Carlo Milanesi, dopo aver superato il traguardo – ci sono problemi di energia elettrica che la domenica viene interrotta più volte con la conseguenza che internet va ko. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corsa nel deserto, l’impresa di Milanesi (42 chilometri) e Orini (150): “Obiettivo centrato”

Altri contenuti sullo stesso argomento

1969. Polvere, deserto e una leggenda pronta a nascere. Alla Baja 1000, la gara off-road più dura del mondo, un Ford Bronco guidato da Rod Hall e Larry Minor taglia il traguardo per primo. L’unico 4x4 a vincere la corsa assoluta nella storia della compet - facebook.com Vai su Facebook

Corsa nel deserto, l’impresa di Milanesi (42 chilometri) e Orini (150): “Obiettivo centrato” - L’avventura dei cremaschi Carlo Milanesi, 60 anni, e Rosolo Orini, 70 anni, che hanno concluso l’ultramarathon di Capo Verde ... Come scrive msn.com