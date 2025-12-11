Il Ridolina Christmas Tour fa tappa a Pisa per donare un sorriso ai piccoli pazienti del Santa Chiara

Il Ridolina Christmas Tour fa tappa a Pisa il 19 e 20 dicembre, portando allegria e sorrisi ai piccoli pazienti del Santa Chiara. L'iniziativa, promossa dall’Associazione Ridolina, coinvolge clown-dottori che allieteranno i reparti di oncoematologia pediatrica e pediatria degli ospedali di Pisa, Lucca e Pistoia, oltre alla RSA San Cataldo.

