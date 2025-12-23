Vi racconto tutto anche dell’interrogatorio | Fabrizio Corona entra in tribunale per il caso Signorini – Video

Fabrizio Corona si presenta in tribunale nell’ambito del procedimento relativo a Signorini. Durante l’udienza, l’ex paparazzo ha dichiarato di essere disposto a raccontare ogni dettaglio, compreso l’interrogatorio, sottolineando la sua volontà di fornire tutte le informazioni richieste. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario che coinvolge diverse figure del mondo dello spettacolo, con attenzione alle procedure e alle testimonianze in corso.

“Se mi fate fare l’interrogatorio.tanto sapete che parlo a ruota. vi racconto tutto, anche dell’interrogatorio. Faccio conferenza stampa”. Con queste parole Fabrizio Corona è arrivato, in ritardo di mezz’ora, al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese per l’interrogatorio, da lui richiesto, nell’inchiesta che lo vede indagato per revenge porn. Alfonso Signorini, infatti, lo ha denunciato dopo le accuse mosse tramite il suo format Falsissimo su un presunto “sistema” di favori sessuali richiesti, secondo l’ex re dei paparazzi, ad alcuni aspiranti partecipanti al Grande Fratello. Nell’ultimo episodio, Corona insieme a Antonio Medugno, modello e tiktoker, ha parlato anche di una presunta violenza ai danni dall’ex concorrente del Gf Vip dell’edizione 2021-2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

