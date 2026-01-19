Una partita combattuta dall’inizio alla fine, con un risultato mai messo in discussione, seppur con un finale di tensione. La Treviso ha tentato di riaprire il match negli ultimi minuti, mentre Carsen Edwards ha lasciato il campo a causa di un infortunio. Il tecnico montenegrino si è detto soddisfatto, sottolineando l’importanza del risultato in una stagione lunga e impegnativa.

Una sfida condotta dall’inizio alla fine, una vittoria praticamente mai in discussione, anche se con un finale con un po’ di patema, sia per una Treviso tornata sotto sia per le condizioni di Carsen Edwards, uscito proprio negli ultimi istanti per un colpo all’anca. Pragmatico coach Dusko Ivanovic, che si tiene i due punti conquistati dei suoi ragazzi, meno la prestazione complessiva dei bianconeri. "Devo fare i complimenti ai miei giocatori, abbiamo vinto una partita che era da vincere – sottolinea – non parlo della qualità del gioco o della partita in se, ma dell’importanza della vittoria. In stagioni lunghe possono arrivare partite come queste e allora devi essere bravo a portarle a casa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Soddisfatto il tecnico montenegrino: "Bravi tutti i miei ragazzi, era importante il risultato». Ivanovic: "Partita da portare a casa. In stagioni lunghe è fondamentale»

Leggi anche: Galloppa al termine di Mainz Fiorentina: «Portare a casa un risultato positivo era fondamentale. Purtroppo questo pesa. Serve più maturità, ma i ragazzi vogliono reagire»

Il tecnico Possanzini a fine partita: "Regaleremo ai tifosi la soddisfazione più importante». "È stata responsabilità mia, bravi i ragazzi»

Al termine della partita, il tecnico Possanzini ha dichiarato che la squadra offrirà ai tifosi la soddisfazione più importante. Ha riconosciuto la propria responsabilità e lodato l’impegno dei giocatori. Dopo più di due mesi, la Maceratese torna a perdere in casa all’Helvia Recina-Pino Brizi, dove non aveva subito sconfitte dal 26 ottobre con l’Ancona.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Soddisfatto il tecnico montenegrino: "Bravi tutti i miei ragazzi, era importante il risultato». Ivanovic: "Partita da portare a casa. In stagioni lunghe è fondamentale» - Una sfida condotta dall’inizio alla fine, una vittoria praticamente mai in discussione, anche se con un finale con un ... sport.quotidiano.net