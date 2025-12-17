Da Torcello a Mira | un anno di ricerche della soprintendenza di Venezia per tutti

Un viaggio attraverso un anno di scoperte e restauri nella provincia di Venezia, dalla misteriosa presenza micenea a Torcello alle opere di Malamocco. La soprintendenza ha condotto ricerche, analisi e scavi, svelando frammenti di storia e arte che arricchiscono il patrimonio culturale locale, offrendo uno sguardo affascinante su un passato ancora da esplorare.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.