Da Torcello a Mira | un anno di ricerche della soprintendenza di Venezia per tutti
Un viaggio attraverso un anno di scoperte e restauri nella provincia di Venezia, dalla misteriosa presenza micenea a Torcello alle opere di Malamocco. La soprintendenza ha condotto ricerche, analisi e scavi, svelando frammenti di storia e arte che arricchiscono il patrimonio culturale locale, offrendo uno sguardo affascinante su un passato ancora da esplorare.
Ci sono dei frammenti micenei trovati a Torcello, la pala ribaltabile di Malamocco, ci sono restauri, analisi e scavi. La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Venezia (che da quest'anno si occupa dell'intera città metropolitana) ha presentato oggi a Palazzo Ducale il secondo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
