Il Milan piomba su Dragusin c’è la data per l’acquisto del centrale

Il Milan si interessa a Radu Dragusin del Tottenham, valutando un possibile trasferimento per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. La società rossonera ha fissato una data per l’acquisto del centrale, considerando le esigenze tecniche di mister Allegri. La trattativa si inserisce nel contesto delle strategie di mercato del club per migliorare la rosa e prepararsi alla nuova stagione.

Il Milan ha messo gli occhi su Radu Dragusin in vista della prossima stagione con il difensore del Tottenham che potrebbe arrivare a Milano per sistemare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri. Seguito nelle scorse settimane anche dalla Roma, Radu Dragusin potrebbe tornare in Italia ma per vestire la maglia del Milan, sistemando il pacchetto arretrato a disposizione di Allegri. Milan su Dragusin in sede di calciomercato (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Juventus, Dragusin ha fatto molto bene con la maglia del Genoa, riuscendo ad attirare l’attenzione del Tottenham che lo ha portato in Premier League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

