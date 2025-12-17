Araujo, ex obiettivo della Juventus, si prepara a tornare in campo dopo uno stop legato a motivi personali. La sua ripresa alimenta discussioni e curiosità, mentre il club catalano cerca di gestire la situazione e mantenere alta la concentrazione. La vicenda, ancora al centro dell’attenzione a Barcellona, segna un momento importante per il difensore e per la squadra, con sfide e aspettative da affrontare.

© Juventusnews24.com - Araujo, l’ex obiettivo Juve fissa il ritorno in campo dopo lo stop per motivi personali: cosa è successo, il ‘caso’ che tiene banco a Barcellona

Araujo ha fissato il rientro dopo lo stop per motivi personali: cosa è accaduto, il ‘caso’ che tiene banco a Barcellona. In casa Barcellona si comincia finalmente a intravedere la fine di un tunnel che, per una volta, non riguarda legamenti o muscoli, ma la sfera più intima e delicata di un atleta. Secondo quanto riportato da Marca, c’è una data cerchiata in rosso sul calendario per il ritorno in campo di Ronald Araujo: il difensore uruguayano, ex obiettivo del calciomercato Juve, dovrebbe tornare a guidare la retroguardia catalana il prossimo 3 gennaio, in occasione dell’attesissimo derby contro l’ Espanyol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Mercato Juve, possibile ritorno di fiamma per quell’obiettivo sulla fascia: dopo il tentativo andato a vuoto in estate Comolli può tornare alla carica. Il nome

Leggi anche: Vlahovic manda un messaggio ai tifosi e alla Juve dopo l’infortunio: «Ci vediamo presto». Il serbo pensa già al ritorno in campo – FOTO

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Araujo Juve, a Barcellona è scoppiato il caso: problemi personali per l’ex obiettivo del calciomercato Juventus. Cosa è successo - Araujo Juve, l’ex obiettivo è un caso a Barcellona: Flick chiede rispetto per la situazione privata, il giocatore si ferma e gli agenti vedono il club Il nome di Ronald Araujo torna prepotentemente al ... juventusnews24.com

Juventus-Sporting Lisbona, la MOVIOLA: la Juve chiede il rosso per Araujo. Regolari i due goal, Vagiannidis cade in area, niente rigore. - Alla Juventus di Luciano Spalleti non riesce il riscatto europeo e la squadra bianconera non da seguito alla vittoria all'esordio del tecnico toscano contro la Cremonese. calciomercato.com

Obiettivo Juve nei guai: fuori squadra a poche ore dal match - Una decisione che ha spiazzato tutti: manca poco al fischio d’inizio della partita e l’obiettivo bianconero è stato fatto fuori Nonostante la sessione estiva di calciomercato abbia ormai chiuso le sue ... calciomercato.it

L'obiettivo dei blaugrana è di affiancare a Cubarsì un difensore di alto profilo per rinforzare la difesa in vista, anche, di un potenziale addio di Araujo x.com

L'obiettivo dei blaugrana è di affiancare a Cubarsì un difensore di alto profilo per rinforzare la difesa in vista, anche, di un potenziale addio di Araujo - facebook.com facebook