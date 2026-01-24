Il bilancio dell' Enpa | quasi 1300 i gatti accolti 28 quelli curati dopo incidenti stradali e 422 le adozioni

Nel 2025, l’ENPA ha accolto quasi 1.300 gatti, curandone 28 dopo incidenti stradali e trovando nuova casa per 422 animali. Il numero di ingressi in infermeria felina si è mantenuto stabile rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1.000. Questi dati riflettono l’impegno dell’associazione nel garantire assistenza e tutela agli animali, con un’attenzione costante alle esigenze di benessere e sicurezza dei felini affidati alle sue cure.

"Questi numeri possono rappresentare, dopo anni, un primo segnale di inversione di tendenza, frutto dell'importanza fondamentale della sterilizzazione" Nel 2025 il numero complessivo di ingressi in infermeria felina si è mantenuto in linea con l'anno precedente, attestandosi a 1.287 gatti accolti. Un dato apparentemente stabile che, tuttavia, nasconde un segnale molto positivo: si registrano 141 gatti abbandonati in meno sul territorio e nelle colonie rispetto al 2024. Parallelamente, è ulteriormente aumentato il numero degli interventi di sterilizzazione, che ha raggiunto quota 781: 751 ingressi per sterilizzazioni e cure veterinarie e circa 30 interventi dedicati esclusivamente alle cure per gatti di colonia.

