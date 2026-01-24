Ecco i pronostici delle principali leghe europee in programma sabato 24 gennaio, tra Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1. Un appuntamento importante per gli appassionati di calcio che desiderano analizzare le sfide in programma e valutare le possibili esiti. La giornata si inserisce in un contesto di attenzione e rispetto, ricordando anche l’omaggio della Fiorentina al presidente Rocco Commisso, scomparso recentemente.

I pronostici di sabato 24 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1 La Fiorentina domenica scorsa ha omaggiato come meglio non poteva il suo presidente Rocco Commisso, venuto a mancare 24 ore prima della sfida con il Bologna. Nel capoluogo emiliano si è vista una delle migliori versioni stagionali della Viola, capace di mettere spalle al muro sin dal primo minuto la squadra del vecchio allenatore Italiano, chiudendo addirittura il primo tempo in vantaggio di due reti. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di sabato 24 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 17 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1Ecco i pronostici di sabato 17 gennaio per le principali competizioni di calcio europee, tra Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1.

Leggi anche: I pronostici di sabato 1 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Premier League Predictions | Matchday 19 Picks & Best Bets

Argomenti discussi: Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 5/1526 di sabato 24 gennaio 2026; I pronostici di Gulfstream Park galoppo | Florida -Miami | Corse di sabato 24 gennaio | Pegasus World Cup 2026 (ore 23.39); Day: January 24, 2026; I pronostici di Vincennes trot | Corse di sabato 24 gennaio | Prix Ourasi | Prix Bold Eagle | TQQ Prix du Luxembourg (ore 15.15).

I pronostici di sabato 17 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1I pronostici di sabato 17 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1 ... ilveggente.it

I pronostici di sabato 10 gennaio: Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e Coppa d’AfricaI pronostici di sabato 10 gennaio, ci sono partite di Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e due quarti di finale di Coppa d'Africa ... ilveggente.it

Il Don Canta Sanremo Sanremo non si guarda. Si vive. Al Don. Da martedì 24 a sabato 28 febbraio, ogni sera il Fantasanremo diventa un rituale: pronostici azzardati, risate, brindisi e colpi di scena degni dell’Ariston Non solo la finale. Tutta la settiman - facebook.com facebook

Chi vince lo Scudetto Chi va in Champions Chi retrocede I pronostici di Ciro Ferrara e il Profeta Hernanes per il 2026 #VAMOS powered by Optima Italia, ogni sabato di #SerieAEnilive su #DAZN x.com