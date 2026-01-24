Alessandro Selvini, secondo acquisto della campagna invernale del Forlì, ha commentato il suo trasferimento:

"Sono qui perché convinto dal progetto". A dirlo è Alessandro Selvini, secondo colpo, in ordine cronologico, della massiva campagna di rafforzamento invernale del Forlì. Ventunenne attaccante ciociaro giunto alla corte di Miramari in prestito secco dal Frosinone, nel cui settore giovanile ha svolto tutta la trafila, il neo numero 9 biancorosso ha già bagnato l’esordio nel secondo tempo dell’avvilente lunch match di domenica contro la Samb, corsara (0-2) al ‘Morgagni’, e adesso sposta il mirino sul Gubbio, avversario domani del Galletto. "Affrontiamo una partita importante e molto difficile, contro una squadra organizzata, ma abbiamo assolutamente bisogno di fare punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I nuovi acquisti. Selvini, dall'infortunio al Galletto: "Ora sto bene, sono motivatissimo»

