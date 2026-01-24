I danni del ciclone in Sicilia nascono più dal cemento che dal meteo

I danni causati dalla recente tempesta in Sicilia evidenziano, più del maltempo stesso, le vulnerabilità del nostro territorio. Dopo il passaggio del ciclone, sindaci e cittadini hanno constatato le conseguenze: strade danneggiate, infrastrutture compromesse e l’acqua che ha invaso le aree urbane. È il momento di riflettere sulla necessità di interventi più efficaci e di una pianificazione che tenga conto delle reali fragilità della regione.

Adesso qualcuno deve pur dirlo. Adesso che è passato il ciclone, anzi l'uragano, anzi la tempesta.Adesso che i sindaci hanno riaperto le scuole, che siamo usciti dalle nostre case e abbiamo visto la devastazione: le mareggiate, le onde alte oltre dieci metri, le strade crollate, i binari che finiscono nel nulla, l'acqua arrivata fin dentro i centri urbani, che, come nelle canzoni di Fabrizio De André: «sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente». Adesso che, di nuovo, ci prepariamo alla conta dei danni – mezzo miliardo di euro, la prima stima – adesso qualcuno deve pur dirlo: il mare, il mare violento, il mare sciagurato e malmostoso, il mare senza redenzione, si è ripreso tutto quello che è suo.

