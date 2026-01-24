Ho paura di volare così prendo pasticche e gin tonic Controllo sempre i movimenti del comandante se va al cesso o prende il caffè | lo rivela Toni Servillo

Toni Servillo è stato ospite del podcast comedy “Tintoria” di e con Daniele Tinti e Stefano Rapone. Durante la chiacchierata, l’attore de “La Grazia” di Paolo Sorrentino ha confermato di aver paura di volare e che ha escogitato un curioso metodo per abbatterla. “Uso le pasticche. – ha confessato – Ultimamente ho trovato un cocktail interessante che sono pasticche e gin tonic, gin tonic e gin tonic. Quello devo dire che ti mette a un certo punto un uno stato che può succedere quello che vuoi ma non ti rendi conto. Poi approfitto un po’, questo mi vergogno molto a dirlo, però approfitto un po’ della popolarità, per cui chiedo sempre le prime file, capita spesso che il capitano esca per darmi la mano e io penso ‘ma posso mai morire io con questo che mi dà la mano?’ Controllo sempre quando va nel cesso, oppure se si piglia un caffè dico ‘basta, stiamo andando la grande’ “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

