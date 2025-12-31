Il gin tonic è un rituale ma non lo considero un alcolico è una bibita rinfrescante Il segreto di un amore duraturo? Non bisogna rimuginare | le confessioni di Orietta Berti

Il gin tonic, spesso considerato un semplice cocktail, può essere interpretato come una bevanda rinfrescante e rilassante, piuttosto che un alcolico vero e proprio. Orietta Berti condivide le sue riflessioni sul rapporto tra amore, quotidianità e tranquillità, sottolineando l'importanza di non rimuginare. Un modo per apprezzare queste bevande e le piccole abitudini che accompagnano le nostre giornate, senza eccessi o sensazionalismi.

“ Il gin tonic è un rituale, ma non lo considero alcolico. Con Osvaldo litighiamo dalla mattina alla sera. Ballando con le stelle? Non lo rifarei mai più “. Orietta Berti si è raccontata a La volta buona. Nel salotto di Caterina Balivo, la cantante ha svelato di bere un gin tonic ogni volta che vive una bella esperienza: “Fabio Rovazzi mi ha trasmesso questa passione. Lo prendo ogni volta che faccio qualcosa di bello, è un rituale”. La diva ha sottolineato che il drink “ non è un alcolico, ma una bibita rinfrescante! L’alcol è diluito bene”. Orietta Berti ha proseguito l’intervista parlando dell’esperienza a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

