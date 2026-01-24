Giornata Mondiale dell’Educazione | prosegue la collaborazione tra Comune e Scholas Occurrentes
In occasione della Giornata Mondiale dell’Educazione, il Comune di Napoli sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo dei giovani nei processi educativi. Quest’anno, il tema è “Il potere dei giovani nel co-creare l’educazione”, evidenziando il ruolo centrale delle nuove generazioni nella crescita della comunità. La collaborazione con Scholas Occurrentes testimonia l’impegno a promuovere inclusione, partecipazione e responsabilità condivisa nel percorso educativo.
Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della Giornata Mondiale dell’Educazione, dedicata quest’anno al tema “Il potere dei giovani nel co-creare l’educazione”, il Comune di Napoli richiama l’attenzione sul ruolo centrale delle nuove generazioni nei processi educativi e di crescita della comunità – riconoscere ai giovani un ruolo attivo nella costruzione dell’educazione significa promuovere inclusione, partecipazione e responsabilità condivisa. In tale prospettiva si inserisce la collaborazione del Comune di Napoli con l’organizzazione internazionale di diritto pontificio Scholas Occurrentes, fondata da Papa Francesco nel 2013, tramite il progetto Napoli Città Educativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
