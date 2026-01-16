Amorosi prevenzione e solidarietà | il 25 gennaio la giornata dell’Associazione Nanael

Il 25 gennaio si celebra la giornata dell’Associazione Nanael, un’occasione per promuovere prevenzione, solidarietà e sostegno alle persone affette da malattie oncologiche. L’iniziativa, guidata dalla presidente Marialuisa Merone, offre visite specialistiche gratuite, tagli di capelli e un accompagnamento dedicato a malati e famiglie. Un impegno che privilegia l’umanità e l’ascolto, mettendo al centro le persone prima ancora della malattia.

Un presidio di umanità, ascolto e prevenzione che mette al centro le persone, prima ancora della malattia. È questo lo spirito dell’Associazione Nanael, realtà attiva in Valle Telesina nel sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie, che domenica 25 gennaio promuove ad Amorosi una nuova giornata di prevenzione aperta a tutti, previa prenotazione, anche a chi proviene da altri comuni. L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti mensili organizzati dall’associazione, con l’obiettivo di rendere la prevenzione accessibile e di costruire, passo dopo passo, una catena di supporto medico e umano capace di accompagnare le persone nei momenti più complessi del percorso oncologico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Amorosi, prevenzione e solidarietà: il 25 gennaio la giornata dell’Associazione Nanael Leggi anche: “La prevenzione non può aspettare”: l’appello di IoDonna nella giornata del 25 novembre Leggi anche: Premio per la ricerca oncologica dell’associazione S.O.S. Solidarietà in oncologia e sociale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Innovazione e prevenzione in medicina Il nostro Professor Felice Cosentino, pioniere della gastroenterologia e dell’endoscopia digestiva, racconta a Roberta Sestito, manager di Eccellenza Medica, oltre 40 anni di esperienza tra ricerca, formazion - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.