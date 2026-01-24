Ginger Caimi, 13 anni, si è classificata quinta alla qualificazione WSL nelle Filippine, segnando il suo primo contest del 2026. La giovane surfista italiana ha mostrato grande determinazione, anche se non è riuscita a ottenere la wildcard per il tour mondiale di longboard. Un risultato importante in un percorso di crescita e consolidamento nel panorama internazionale.

Quinta su quarantadue atlete, niente male come inizio di anno per Ginger Caimi, la surfista prodigio appena tredicenne in forze alla nazionale italiana. Nei giorni scorsi è volata a La Union, nelle Filippine con più di un obiettivo. Allenarsi sulle morbide onde destre e – anche – partecipare alla gara di qualificazione diretta al prossimo tour mondiale di longboard. Due le wildcard in palio, una per uomini e una per le donne, tanti atleti ai massimi livelli pronti a staccare un pass senza dover passare dai tour regionali. "Ginger è entrata in gara senza nessuna aspettativa, non eravamo qui per puntare alle wildcard, ma per continuare gli allenamenti e fare esperienza – spiega il padre Franco, da sempre accanto alla figlia in giro per il mondo – ma siamo molto contenti per il risultato".

© Gazzetta.it - Ginger Caimi, a 13 anni è quinta alla qualificazione Wsl nelle Filippine

