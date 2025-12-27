Un ginger shot è in grado di debellare un raffreddore in arrivo, curare disturbi gastrointestinali e persino contrastare dolori e fastidi? Si tratta di un rimedio erboristico legittimo o è solo una moda social particolarmente diffusa su TikTok e troppo bella per essere vera? Abbiamo consultato alcuni dietisti affermati ed esperti di erboristeria medica per scoprirlo. Ginger shot, i cinque benefici secondo la scienza. Un ginger shot è esattamente quel che sembra: una bevanda concentrata a base di zenzero fresco. Paul Bergner, CN, erborista medico, nutrizionista clinico e direttore del North American Institute of Medical Herbalism, afferma che è possibile preparare un ginger shot puro, ma spesso vengono aggiunti altri ingredienti per rendere più facile la degustazione di una bevanda per sua natura piccante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 5 buoni motivi per aggiungere un ginger shot alla tua routine

