Garlasco le accuse in tv Stasi donnaiolo E De Rensis sbotta
Nella puntata di "Chi l'ha visto?" andata in onda ieri, mercoledì 5 novembre, Federica Sciarelli ha dedicato uno spazio anche al tema del delitto di Garlasco: ospite in studio Antonio De Rensis, uno dei legali che, insieme a Giada Bocellari, tutelano gli interessi di Alberto Stasi. Un momento di tensione durante l'intervista si è avuto nel momento in cui la conduttrice ha rivelato all'avvocato una parte delle dichiarazioni rilasciate da Flavius Savu, il romeno di recente arrestato con mandato internazionale di cattura che era ricercato per il reato di estorsione aggravata ai danni di don Gregorio Vitali, ex rettore del Santuario della Bozzola di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
